Lazio-Empoli, i diffidati in casa biancoceleste: ecco chi rischia di saltare l’Inter

Dopo il pareggio deludente contro il Monza che ha infranto le speranze di qualificarsi per la Champions League, la Lazio si prepara a scendere in campo domenica 12 maggio alle 12.30 contro l'Empoli. La squadra guidata da Tudor cercherà di assicurarsi tre punti per mantenere le possibilità di partecipare all'Europa League e tentare di riscattare una stagione difficile. Con solo tre partite al termine della stagione, e la penultima che vedrà la Lazio sfidare i Campioni d'Italia dell'Inter, è cruciale che tutti i giocatori siano disponibili per tentare di guastare la festa agli avversari. La necessità di attenzione è massima, soprattutto considerando che Pedro, Casale, Romagnoli, Vecino e Patric, dopo essere stati ammoniti nell'ultimo incontro, sono a rischio sospensione per la partita decisiva a San Siro se ricevessero un'altra ammonizione.