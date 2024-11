Premio Beppe Viola, Zaccagni: "È un onore essere il capitano della Lazio. La classifica? Ci stimola a fare meglio"

Nella mattinata di oggi è andata in scena la premiazione presso il Salone d'Onore del CONI per assegnare a calciatori, allenatori, manager e operatori della comunicazione il Premio Beppe Viola, giornalista sportivo scomparso nel 1982. Questo prestigioso premio è stato assegnato anche al capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, tra i calciatori premiati, di seguito le parole di ringraziamento e orgoglio dell'attaccante di Marco Baroni.

Per me è un grande onore ricevere questo premio storico. Ringrazio tutti gli addetti ai lavori che mi hanno permesso di arrivare fino a qui, ringrazio anche la mia famiglia.

Il mister lavora molto sulla nostra mentalità, cerca di spronarci per dare il massimo in ogni partita e penso che quest’anno si stia vedendo sia in campionato che in Europa. E penso che stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro.