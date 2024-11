Zaccagni festeggia sui social: "Il suono della mia gente" - FOTO

Autore del goal del 2-0 al 72' contro il Bologna, il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, è l'uomo partita della sfida di ieri sera contro la squadra di Vincenzo Italiano, ma non solo: dopo Monza e Cagliari, anche contro i rossoblù l'attaccante di Baroni trova per il terzo match consecutivo il goal del vantaggio in Serie A. Numeri strepitosi per il Man Of the Match di Lazio-Bologna che oltre a siglare il raddoppio biancoceleste è anche il giocatore che batte l'angolo per l'1-0 firmato dal goal di testa di Gigot. Una gara straordinaria che porta la Lazio al quinto successo consecutivo e al secondo posto in classifica a solo una lunghezza di distanza dal Napoli capolista. Zaccagni può solo esultare al risveglio sui social, di seguito il messaggio per i suoi tifosi.

Il messaggio social

Il suono della mia gente. La mia perfetta colonna sonora

Il post del Capitano biancoceleste