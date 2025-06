Lazio: non solo l'Inghilterra, anche la Francia vuole il centrale Mario Gila

Nonostante l'arrivo del mister Maurizio Sarri abbia rivoluzionato il calciomercato della Lazio, dato che il comandante ha chiesto di mantenere nella rosa i pilastri biancocelesti, tra cui lo spagnolo Mario Gila, a causa della mancata qualificazione nelle Coppe e dei pagamenti da saldare, nessun calciatore è veramente incredibile. In questi giorni, inoltre, il difensore centrale si è posto sotto i riflettori, infatti, dopo l'offerta del Chelsea, che in questa stagione è riuscito sia ad ottenere un posto valido per l'accesso in Champions che a trionfare in Conference League, sembra che anche un club della Ligue 1 abbia puntato il biancoceleste.

Mario Gila: il centrale nel mirino della Francia

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il biancoceleste Mario Gila sembra essere entrato nel mirino del Paris Saint-Germain, reduce dalla finale di Champions League vinta contro l'Inter, tuttavia, al momento non sembra ancora essere arrivata nessuna offerta dalla Francia.

Mario Gila: l'offerta del Chelsea

Il biancoceleste si è fatto molto notare in questa stagione, infatti, nonostante alcune distrazioni che hanno permesso all'avversario di segnare, Mario Gila ha mostrato ottime prestazioni in campo, tanto da essere titolare in quasi tutte le partite disputate, ma non solo, il centrale è anche riuscito a mandare un pallone in rete durante l'incontro di Europa League contro il Real Sociedad. Le performance mostrate hanno suscitato l'interesse da parte dell'Inghilterra, infatti, nei giorni scorsi il Chelsea aveva offerto alla Lazio la cifra di 35 milioni, tuttavia, la Società biancoceleste aveva rilanciato a 50, dato che il 50% della rivendita andrà nelle casse del Real Madrid.