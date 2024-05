Roma piena di manifesti contro Lotito: "Libera la Lazio" - FOTO

La stagione della Lazio è stata tutto fuorché brillante, con molti bassi e pochi alti (tra le gioie il derby di Coppa Italia vinto e la magnifica Champions League disputata).

I tifosi della Lazio stanchi dell'ennesimo salto di qualità annunciato ma poi puntualmente non rispettato hanno deciso di non tacere contro la società, prima con i cori dentro lo stadio e poi questa mattina con manifesti a sfondo politico con tema elezioni europee. Una trovata particolare, che non è sicuramente passata inosservata.

I manifesti contro Lotito apparsi per Roma

Con la stagione ormai conclusa e molta confusione intorno a quella che sarà la Lazio del futuro con molte situazioni da chiarire a partire dall'allenatore Igor Tudor che ha visto anche dire addio al giocatore su cui aveva puntato di più (Kamada), per concludere poi dai molti acquisti che la Lazio dovrà fare almeno per sostituire i partenti: Felipe Anderson e Luis Alberto su tutti. La situazione sta rendendo scontenti in molti con il futuro della Lazio che a molti non sembra apparire roseo.

Questa mattina Roma si è svegliata tappezzata di manifesti contro Lotito come mostrato da Il Tempo e Adnkronos. Sui muri di Roma sono stati affissi poster che recitano la scritta:

"Se voti Forza Italia, voti Lotito. Libera la Lazio"

Il senatore è dunque tornato nell'occhio del ciclone e lo slogan “Libera la Lazio” è tornato in voga tra il tifo biancoceleste dopo le lunghe manifestazioni avvenute in passato sotto lo stesso motto.

La foto dei manifesti