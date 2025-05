Emergenza terzini, Cardone svela: "Lazzari recuperato per la Juve. Tavares? Vi dico che..."

Sabato 10 maggio alle ore 18:00 andrà in scena Lazio-Juventus allo Stadio Olimpico di Roma per la 36° giornata di campionato. Alla squadra di Baroni spetterà una sfida decisiva in ottica Champions League: biancocelesti e bianconeri sono due tra le quattro pretendenti all'ambito quarto posto. Il mister ex Verona dovrà però fare i conti con la questione terzini: a parlarne è intervenuto il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone.

Cardone a Radiosei

Manuel Lazzari è recuperato per la gara con la Juventus. Non credo possa partire dall’inizio. L’unico vero dubbio sul fronte terzini è Tavares. Sta meglio, ma lo staff medico e tecnico si affideranno alle sensazioni del ragazzo. Mi sembra sia questa la situazione.

Emergenza terzini

Con la squalifica di Hysaj per un cartellino rosso subito nel corso di Empoli-Lazio, con Tavares ancora alle prese con l'ennesimo infortunio stagionale che lo terrà ai box probabilmente anche per il match contro la Juventus, con Marusic acciaccato e a riposo dopo una botta presa durante la sfida contro gli Azzurri, Baroni ha solo una certezza tra i terzini: Luca Pellegrini.

Secondo quanto riportato dal giornalista de “La Repubblica” Lazzari sarebbe in procinto di tornare a disposizione per Baroni, dopo un lungo stop per un'infortunio al polpaccio. Il numero 29 biancoceleste potrebbe infatti anticipare il suo rientro e guadagnarsi una convocazione.