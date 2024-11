Corriere della Sera | Baroni ritorva l'attacco: Dia e Pedro sono ok

Pedro ha superato l’attacco di colite che fino a mercoledì lo aveva debilitato. Ieri è tornato ad allenarsi a Formello, inizialmente con un programma differenziato, per poi unirsi al gruppo e partecipare alle prime esercitazioni tattiche. Per la sfida contro il Bologna di domenica sera (20:45, diretta su DAZN), Pedro sarà regolarmente a disposizione. Spetterà al tecnico Marco Baroni decidere se schierarlo dall’inizio o utilizzarlo a gara in corso.

Anche Boulaye Dia sarà disponibile

L’attaccante senegalese, che si è allenato ieri con il resto della squadra, potrebbe vivere una serata speciale contro i rossoblù. In carriera, Dia ha realizzato 24 gol sia in Ligue 1 che in Serie A, ma con 17 partite in meno nel campionato italiano. Un’altra rete lo renderebbe il campionato in cui ha segnato di più. Contro il Bologna ha già messo a segno due gol in tre partite, compresa la sua prima rete in trasferta in Serie A, ma non ha ancora mai battuto la squadra emiliana (due pareggi e una sconfitta). Tra le italiane, solo Fiorentina (4 gol) e Cagliari (3 gol) sono state colpite più volte da Dia, ma non ha mai segnato contro una stessa squadra in tre gare diverse: il Bologna potrebbe essere la prima.

Il recupero di Dia è cruciale per la Lazio, soprattutto dopo l’addio di Ciro Immobile, il giocatore con il record di gol che sbloccano il risultato (71 reti dell’1-0). Dia ha ereditato questo ruolo, con tre dei suoi sei gol in biancoceleste che hanno aperto le marcature. Pur non essendo il miglior realizzatore della squadra (Castellanos lo supera), il suo contributo come "apripista" è fondamentale.

Impegno nel sociale

La Lazio si distingue anche per le iniziative benefiche. Per affrontare la cronica carenza di sangue nella regione Lazio, tra le meno virtuose in Italia anche per il 2024, il club ha organizzato un evento per la raccolta di donazioni. Domani e domenica, un’autoemoteca sarà presente in piazza Lauro De Bosis, vicino al Palazzo H del CONI. Gli orari per partecipare sono: domani dalle 7:45 alle 16:30 e domenica dalle 7:45 alle 14:30.

Tutti i donatori potranno ricevere un biglietto omaggio per la partita di Coppa Italia contro il Napoli, in programma il 5 dicembre. Gli abbonati, già in possesso del tagliando, potranno regalare l’omaggio a una persona di loro scelta.