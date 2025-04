Baroni nel pre: "Vi spiego la scelta di Marusic, sul rinvio della gara…"

Le aquile stanno per scendere in campo allo stadio Luigi Ferraris per disputare il match contro il Grifone, valido per la 33a giornata di Campionato. La partita è molto importante per la squadra biancoceleste, infatti, i tre punti permetterebbero al club di riscalare la classifica di Serie A, dove al momento occupano la 7a posizione con 56 punti, e superare nuovamente gli avversari giallorossi, in 6a posizione con 57 punti. Oltre a ciò, un ipotetica vittoria servirebbe anche per dimenticare, anche se soltanto per qualche istante, la dolorosa eliminazione dalla UEFA Europa League, infatti, il 17 aprile le aquile sono uscite ai quarti di finale della competizione europea in seguito alla sconfitta ai calci di rigore contro il Bodoe/Glimt. Prima del fischio d'inizio di Genoa-Lazio, il mister Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Baroni a Dazn

Sull'eliminazione in Europa League

L'amarezza è stata tanta, ma c'è la grande consapevolezza di aver fatto una grande gara su tutti i punti di vista

Sul doppio rinvio della gara di oggi?

Si è già espressa la società, eravamo già in aereo e abbiamo dovuto rivedere tutto, ma sono difficoltà che abbiamo affrontato tutti insieme

Taty-Dia insieme e la scelta di Marusic