Lazio, con il Milan passa l’ultimo treno per la Champions. La sfida tra Sarri e Pioli vista dai bookmakers

I ko in campionato contro Bologna e Fiorentina hanno rappresentato l’ennesima frenata di una stagione a dir poco altalenante in casa Lazio. In attesa del ritorno degli ottavi di Champions con il Bayern Monaco, i ragazzi di Sarri hanno come obiettivo un successo per tentare la disperata rincorsa a un piazzamento nei posti che valgono l’Europa più prestigiosa per l’anno prossimo. L’avversario, però, sarà un Milan desideroso di rivalsa dopo il pareggio interno con l’Atalanta, arrivato a seguito di una prestazione che avrebbe dovuto e potuto portare frutti migliori.

Per i bookmakers, i pronostici sul confronto che andrà in scena allo Stadio Olimpico pendono in favore dei rossoneri.

Pioli ritrova il suo passato - Per blindare la terza piazza e mettere pressione a una Juventus impegnata nell’altrettanto difficile trasferta di Napoli, il tecnico parmigiano cerca tre punti sul campo della squadra che ha allenato dal 2014 al 2016. Secondo Betclic, il segno 2 è l’esito più probabile, a quota 2.19. La vittoria biancoceleste è data a 3.45, valutazione molto vicina a quella del pareggio, a 3.30 (per Sisal a 3.25). Sulle ipotesi relative al numero di gol, al momento l’Under 2.5 è davanti, a 1.73, rispetto all’Over 2.5, a 2.07.

2-0 milanista all’andata - Il 30 settembre 2023 le reti di Pulisic e Okafor decretarono il risultato finale della sfida tra Milan e Lazio a San Siro. La replica dello stesso punteggio in favore di Calabria e compagni è quotata a 11.00 da Betclic. Una storia ben diversa fu scritta nell’ultimo precedente giocato a Roma, il 24 gennaio 2023, quando andarono a segno Milinković-Savić, Zaccagni, Luis Alberto (su rigore) e Felipe Anderson. La ripetizione di un clamoroso 4-0 laziale è data a 101.00 da Betclic.

Immobile vs Giroud: è scontro tra titani - Nella fase più calda e delicata della stagione, le due contendenti non potranno verosimilmente fare a meno di affidarsi ai propri centravanti di classe ed esperienza, che rispondono ai nomi di Ciro Immobile e Olivier Giroud. Sia il bomber della nostra Nazionale che l’attaccante francese fanno registrare una quota-gol Betclic di 2.60. Dopo la prodezza contro l’Atalanta, Rafael Leão cerca continuità in fase realizzativa e un suo nuovo timbro è indicato a 3.00. Insieme a lui ci proveranno anche Christian Pulisic, a 3.40, e Ruben Loftus-Cheek, a 5.10. Per la formazione capitolina, ad affiancare Immobile dovrebbero esserci Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, entrambi a 4.25. Chance stimate a 5.10, invece, per Luis Alberto, tornato a gonfiare la rete proprio nella gara di Firenze.