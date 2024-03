Lazio, il calendario di marzo: tutti i match del mese - FOTO

Attraverso un post condivisio sui propri canali social, la Lazio ha reso noto il calendario di Marzo, mese intenso e decisivo per il proseguo della stagione. Si parte oggi con il primo giorno del mese in cui la squadra di Sarri affronterà il Milan di Pioli. Poi un altro importantissimo appuntamento, quello di martedì 5 a Monaco contro il Bayern, che decreterà le sorti del cammino in Champions dei biancocelesti. Si prosegue poi con l’Udinese in casa l’11, il Frosinone in trasferta il 16 e infine la Juventus il 30 all’Olimpico.

