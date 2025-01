Lazio: scambio Fabbian-Tchaouna vicino alla chiusura

Sono molti i colpi di mercato invernale che ha tentato la dirigenza biancoceleste, infatti, dopo l'acquisto del mediano Arijon Ibrahimovic, proveniente dal Bayern Monaco, la Lazio aveva mostrato interesse per altri calciatori. La società aveva tentato di acquistare il difensore del Chelsea Renato Veiga, a cui erano interessate anche l'Olympique Marsiglia e il Borussia Dortmund, ma alla fine è stata la Juventus ad ottenere il calciatore. Adesso, con la trattativa per l'acquisto di Cesare Casadei ancora in corso, la Lazio sta tentando di scambiare l'attaccante biancoceleste Loum Tchaouna con Giovanni Fabbian, mediano del Bologna.

Fabbian-Tchaouna: lo scambio

Con il centrocampista Cesare Casadei sempre più vicino al Torino di Urbano Cairo, la dirigenza biancoceleste sta tentando lo scambio tra Giovanni Fabbian, del Bologna, e Loum Tchaouna. Da quanto attesta Gianluca di Marzio, la Lazio conta di chiudere lo scambio nelle prossime ore. L'attacante biancoceleste sarebbe una grande risorsa per il Bologna, dato che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo della squadra, Fabbian, invece, sarebbe una pedina in più che Baroni potrebbe schierare a centrocampo, soprattutto vista la grande necessità di mediani nella squadra biancoceleste.

Tchaouna alla Lazio

Loum Tchaouna è arrivato nella famiglia biancoceleste durante la fase di calciomercato estivo del 2024. Per l'acquisto dell'attaccante, la società della Lazio ha versato la cifra di 8 milioni nelle casse della Salernitana. Una volta arrivato nella rosa, Tchaouna è stato schierato, dal mister Marco Baroni, in 15 partite di Serie A, dove ha realizzato un gol contro il Como. In Europa League, invece, l'attaccante è sceso in campo in tutte i match disputati ed ha compiuto una rete, contro l'Ajax, ed un assist.