Tavares: "Con questa vittoria siamo più vicini a raggiungere la nostra miglior versione"

A seguito dell'amichevole con il Burnley, vinta dalla Lazio grazie ad una rete di Cancellieri, Tavares è stato intervistato e ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il nuovo modo di giocare con Sarri, il numero di maglia e tanto altro… ecco le sue parole in zona mista.

Tavares

Come stai? Come sta andando questa preparazione e come ti sembra stia andando la squadra con Maurizio Sarri?

Sto molto bene. Credo che con questa vittoria siamo più vicini a raggiungere la nostra miglior versione, anche se serve continuare a lavorare. Abbiamo un'altra partita da affrontare, quindi continuiamo a lavorare per la prossima sfida.

Come ti stai trovando con Sarri? Hai avuto riscontri dal mister?

Ovviamente il suo modo di giocare è diverso rispetto a quello di Baroni, stiamo tutti imparando la nuova idea di Sarri. Penso che stiamo comunque facendo bene e continueremo a farlo per arrivare al top.

L'anno scorso, nonostante gli infortuni, sei comunque arrivato tra i migliori d'Europa. Ad oggi, senza problemi, come stai?

Sto bene e sto raggiungendo la mia forma migliore. Giocare ogni settimana credo che possa aiutare sia me che il resto della squadra.