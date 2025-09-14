La 3a giornata del Campionato non è sicuramente stata brillante per la rosa biancoceleste, infatti, l'incontro tra la Lazio e il Sassuolo al Mapei Stadium è terminato con la vittoria del club guidato dal mister Fabio Grosso, che dopo la promozione in Serie A è riuscito a conquistare i suoi primi 3 punti. Al termine dell'incontro si è tenuta la conferenza stampa, tuttavia, insieme al terzino Adam Marusic si è presentato il mister Marco Ianni, dato che il Comandante era alle prese con questioni familiari.

Sassuolo-Lazio: quando parlerà il mister Maurizio Sarri

Come comunicato dalla Società Lazio sulla piattaforma X, domani lunedì 15 settembre alle ore 12:00 il Comandante Maurizio Sarri interverrà in diretta su sslazio.it e Lazio Style Radio per commentare la terribile sconfitta subita dalla rosa biancoceleste nell'incontro con il Sassuolo.

