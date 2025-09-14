Ciro Immobile-Bologna: Jessica Melena risponde ad alcune domande sul trasferimento nei rossoblu

Jessica Melena, moglie del calciatore Ciro Immobile, ha risposto ad alcune domande sul trasferimento dell'attaccante al Bologna

Michelle De Angelis /
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Jessica Melena, moglie dell'ex calciatore e leggenda del club biancoceleste Ciro Immobile, ha risposto ad alcune domande sui social riguardanti il trasferimento dell'attaccante al Bologna, dopo la stagione passata al Besiktas. L'ex Lazio, una volta arrivato nel club rossoblu, ha esordito nell'incontro allo stadio Olimpico contro la Roma, match terminato 1-0, tuttavia, a causa di un infortunio si è già dovuto fermare e dovrà aspettare un periodo lungo circa 2 mesi prima di ritornare in campo.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Jessica Melena sui social 

Jessica Melena
Jessica Melena - Instagram
Jessica Melena
Jessica Melena - Instagram

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Immobile alla conferenza di presentazione 

Sassuolo-Lazio, Marusic: "Abbiamo fatto bene i primi 20 minuti, dopo il rosso eravamo nervosi"