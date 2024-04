FORMELLO - Due ritorni in gruppo per la Lazio in vista del derby

A Formello quest'oggi ha avuto luogo l'ultimo allenamento della Lazio prima della rifinitura di domani in vista del derby di sabato.

Tre assenze

Provedel, Lazzari e Zaccagni, l'ultimo che si è aggiunto all'infermeria nella gara di martedì scorso, sono gli unici indisponibili in casa Lazio. Il primo sta recuperando dalla distorsione alla caviglia ricevuta contro l'Udinese, il secondo è alle prese ancora con il problema al polpaccio mentre Zaccagni è uscito anzitempo dalla gara dello stadium per una brutta distorsione che lo terrà fuori qualche settimana, anche se la lesione è esclusa.



E due ritorni

Le buone notizie provengono dai ritorni in gruppo di Pellegrini e di Rovella. Il secondo torna dopo alcuni mesi a causa della pubalgia. Hanno svolto in gruppo l'intera seduta, aprendo così concretamente alla possibilità di una convocazione in vista del derby. Ovviamente non hanno molti minuti nelle gambe, motivo per cui presumibilmente partiranno dalla panchina. In gruppo anche Patric, per cui non era nulla di grave. Domani pomeriggio la rifinitura.