Il Venezia arresta il cammino dell'Udinese: i friulani in dieci cadono al Penzo

Nel turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A, il Venezia ha ospitato allo Stadio Pier Luigi Penzo l'Udinese. Per i lagunari neopromossi arriva la seconda vittoria in stagione per 3-2 contro i bianconeri, il Venezia stacca così l'ultimo posto in classifica, pur restando in zona retrocessione. Con la vittoria di oggi la squadra di Di Francesco raggiunge quota 8 punti in classifica in 10 partite. L'Udinese perde invece l'occasione di arrivare in zona Champions League, ma questa sconfitta non elimina il grandioso cammino della squadra di Runjaić, che in dieci giornate ha conquistato 16 punti.

Venezia-Udinese: il match

L'Udinese si illude nel primo tempo di avere in mano la partita grazie ai goal di Lovirc al 19' e Bravo al 25', ma prima della fine del primo tempo arriva il primo rigore per il Venezia: Giannetti entra in scivolata su Pohjanpalo, che stava andando in goal, per Massa non ci sono dubbi, rigore netto. È proprio il calciatore finlandese ad accorciare le distanze: sigla l'1-2 al 41'. Nella ripresa al 53' arriva un rosso pesante per i friulani, doppio giallo per Touré. Nicolussi Caviglia ne approfitta e firma il goal del pareggio, 2-2 al 56'. L'Udinese in dieci tenta di riprendere in mano la partita ma all'86' arriva il secondo calcio di rigore a favore dei lagunari: di nuovo Pohjanpalo, che dal dischetto non sbaglia e rimonta una partita piena di emozioni. Il Venezia trova così la sua seconda vittoria in campionato.

Il risultato finale