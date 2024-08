Calciomercato Lazio, ecco tutte le trattative in uscita: il punto su Basic, Fares, Akpa Akpro, Cancellieri e Sana Fernandes

Oggi alle 20:30 è in programma l'amichevole con il Southampton ma il calciomercato non si ferma. Per consegnare a Marco Baroni una rosa completa, la Lazio intanto si sta concentrando sulle uscite: i nomi più caldi in questo momento sono quelli di Akpa Akpro, Fares, Basic, Cancellieri e Sana Fernandes. Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio hanno fatto il punto delle trattative.

La situazione di Fares secondo Alfredo Pedullà

Mohamed Fares è in uscita dalla Lazio, in queste ore c'è una trattativa concreta in corso con i greci del Panserraikos. Fares ha dato l'apertura, ma bisogna trovare tutti gli incastri giusti per raggiungere l'intesa con la Lazio. Il club biancoceleste vuole perfezionare un paio di cessioni almeno prima di pensare al mercato in entrata.

Il punto di Di Marzio su Sana Fernandes

Sana Fernandes ha firmato col Nac Breda, dove andrà a giocare in prestito.

La situazione di Akpa Akpro e Basic secondo Alfredo Pedullà

L'Empoli cerca un centrocampista e in questi minuti sta incontrando la Lazio. Si parlerà di Basic e Akpa Akpro, ricordiamo che in quest'ultimo caso si tratterebbe di un ritorno anche se il centrocampista aveva già detto al Verona perché vorrebbe tornare a Monza. I rapporti tra Empoli e Lazio sono comunque buoni e questo vertice lo conferma. Per Basic ci sono anche un paio di richieste dalla Spagna.

La situazione di Cancellieri secondo Alfredo Pedullà

Galliani ha chiesto Cancellieri in prestito, la Lazio dice no. Il Como è sempre interessato, c'è anche il Parma e un altro club di A. Ma serve una formula diversa. Anche l'Empoli ha chiesto la disponibilità per riavere Cancellieri.