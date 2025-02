Lazio, Dia a rischio contro il Napoli, Pedro pronto ma in ballottaggio con Dele-Bashiru

Dopo la splendida vittoria casalinga di domenica (cinque-uno contro il Monza di Bocchetti), la Lazio sabato tornerà ad affrontare una big: la capolista e aspirante vincitrice dello scudetto, il Napoli di mister Conte. Negli ultimi anni, bianco celeste sono sempre stati la bestia nera dei partenopei che, dopo l’ultimo pareggio contro l’Udinese, arriveranno all’Oimpico più determinati che mai. Sarà una sfida ad alta tensione che la Lazio dovrà preparare meticolosamente per dimostrare di potersi meritare una delle prime quattro posizioni in classifica.

Verso Lazio-Napoli: Pedro un valore aggiunto e Dia incerto

La partita contro il Napoli necessiterà della migliore formazione di Baroni, il segreto per strappare un’altra grande prestazione casalinga può essere ancora Pedro, affamato e a caccia della doppia cifra di goal. Infatti, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, la caviglia destra continua a tormentare Dia che, contro il Monza, ha ricevuto una botta ed è uscito dal campo anticipatamente. In giornata, il senegalese vorrebbe effettuare una risonanza, ma è un forte dubbio, per non dire già out, per sabato. Proprio per questo, sulla trequarti, Pedro è pronto a sostituirlo, anche se in ballottaggio con Dele-Bashiru che aspetta una chance per riconfermarsi e che, sicuramente, vanta dalla sua parte una maggiore fisicità. Domenica, sia lo spagnolo che il nigeriano si sono rivelati funzionali e preziosi per la Lazio, ma nella prossima sfida uno dei due strapperà la maglia da titolare.

