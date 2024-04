GIUDICE SPORTIVO - Quattro sanzionati in casa Lazio. Un giocatore del Monza salta il match di sabato: ecco chi

È stato da poco pubblicato sul sito della Lega Serie A il comunicato con le decisioni ufficiali del giudice sportivo per quanto riguarda quest'ultima 34° giornata.

Per la Lazio, che ha giocato sabato sera contro l'Hellas Verona, sono state confermate 4 sanzioni: per Romagnoli (la sua ottava), per Luis Alberto (la sua settima), per Zaccagni (la sua sesta) e infine per Casale (la sua terza).

Sanzionato anche Gagliardini (Monza) che, essendo diffidato, salterà il prossimo match e quindi la Lazio sabato 4 maggio.