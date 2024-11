GdS | Guendouzi: “Sarei felice di vincere un trofeo con la Lazio…l’Italia era nel mio destino”

La Lazio quest’anno vola in alto in campionato (25 punti al secondo posto) e Europa League (12 punti e primo posto). Forse nessuno si sarebbe aspettato un risultato così, ma serviranno altre prestazioni per confermare quanto fatto finora. Uno dei protagonisti indiscussi di quest’anno è proprio il centrocampo, retto, in particolar modo, dal centrocampista francese Matteo Guendouzi. Il calciatore è arrivato alla Lazio nella stagione 2023-2024, convinto dalla presenza di Sarri sulla panchina bianco celeste. E’ inutile dire come, in soli meno di due anni, si sia creato un legame fra il calciatore e la squadra e Guendouzi è diventato un punto di riferimento per tifosi ma soprattutto per compagni in campo. Il calciatore è attualmente quello con più minuti sul campo e il più scelto da Baroni per le partite di quest’anno, Guendouzi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

