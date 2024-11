CdS | Il futuro di Rovella è in biancoceleste: spunta la maxi clausola della Lazio sul centrocampista

Non c’è dubbio che una delle migliori squadre di Italia ed Europa quest’anno sia proprio la nuova Lazio di Baroni: sono tante le cose che si potrebbero sottolineare, ma due sono le più importanti: 25 punti e secondo posto in serie A; 12 punti e primo posto in Europa League. I tifosi della Lazio attendono la ripresa delle partite dopo la sosta per continuare a lottare insieme ai calciatori per gli obiettivi di quest’anno. Uno dei protagonisti della squadra non è altro che il centrocampista Nicolò Rovella, convocato per la prima volta in nazionale, proprio qualche settimana fa, premio delle sue grandi prestazioni alla Lazio negli ultimi due anni.

La Lazio blinda Rovella

il cacciatore è arrivato in prestito dalla Juventus a giugno 2023 e si chiuderà il prossimo giugno, due anni dopo, proprio per effetto del prestito biennale. Il riscatto costerà 17 milioni. Nell’accordo, però, Lotito e Fabiani hanno inserito una clausola d’oro che fisserà il prezzo del regista come un’assicurazione sul futuro della Lazio: 50 milioni. Questo renderà molto difficile sia per la Juventus che per le altre squadre poter pensare di privare i biancocelesti del proprio centrocampista.

L’importanza di Rovella

Arrivato per volontà di Sarri nell’statue 2023, il cacciatore si è subito confermato uno dei migliori centrocampisti italiani. Quest’anno il suo expolsi può continuare con Baroni che gli ha dato quella libertà, sciolto e slegato da compiti e schemi fissi, per cui Rovella può assolvere ancora meglio la propria funzione di regista. Quello che colpisce del centrocampista non sono soltanto le doti tecniche in campo appunto, premiate dalla convocazione in nazionale maggiore, ma le parole e l’attaccamento alla Lazio che viene dimostrato in ogni occasione: sui social, nelle interviste, nelle più disparate dichiarazioni. Rovella è innamorato della Lazio, dei suoi colori, dei suoi cori, del suo stadio e dei suoi tifosi, non lo nasconde e questo potrebbe essere una motivazione in più per trattenerlo nella capitale, apparendo come una chiave fondamentale per il futuro della Lazio.