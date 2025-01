Il Como è interessato a un terzino della Lazio: l'indiscrezione di Pedullà

Il calciomercato chiude tra sei giorni, la Lazio vuole regalare un ulteriore rinforzo a Marco Baroni: i biancocelesti saranno impegnati anche in Europa League e in Coppa Italia, c'è bisogno di ruotare il più possibile la rosa per ottenere grandi risultati a fine stagione. Il direttore Fabiani non ha escluso uscite: “Ci saranno cessioni importanti solo se avremo individuato sostituti che ci possano far migliorare. Cediamo alle nostre condizioni. La Lazio è sana”, queste le sue parole di stamattina al Corriere. In questi minuti, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato dell'interessamento del Como nei confronti di un terzino della Lazio.

Depositphotos Como

Il Como è interessato a Pellegrini

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Como è in cerca di un terzino sinistro e, nelle ultime ore, sembrerebbe aver individuato in quel ruolo proprio Luca Pellegrini. Il profilo piace molto a Fabregas, dipende dalla Lazio.

Il tweet di Pedullà