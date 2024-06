Il Messaggero | Ecco quanto guadagnerà Baroni alla Lazio

"Baroni è rimasto folgorato"

L’incontro di venerdì tra Baroni e il ds a Formello è servito per la stretta di mano e per visitare la sua prossima casa: «Nessuno in Italia può vantare un centro sportivo così – rivendica orgogliosamente Lotito.

Quanti guadagnerà Baroni alla Lazio

Non sarà necessaria la presenza del patron per mettere nero su bianco un contratto di due anni a circa 1,3 milioni di ingaggio più bonus, epilogo previsto con l’inizio di una settimana nella quale sono attesi sviluppi per Luis Alberto.

Il Messaggero