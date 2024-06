Il Messaggero | Lazio, non ci sono incedibili: i giocatori che vuole Baroni

Terminati i festeggiamenti per i dieci anni di nozze infatti verrà ultimata la cessionedi Luis Alberto all’Al-Duhail per circa 12 milioni di euro, col Mago che guadagnerà 8 milioni.

In entrata sulla trequarti Dele-Bashiru (in gol, ma infortunatosi con la Nigeria) è il profilo più caldo, con Fabiani che con gli agenti sta provando ad abbassare il prezzo a 5 milioni.

Più un’occasione che un vero e proprio sostituto del Diez, ma Lotito scongiura un ridimensionamento sul mercato: «Due estati fa ho investito 60 milioni, la scorsa 101. Si prenderà ciò che serve per il modulo di Baroni in base a quello che potremo fare».

I giocatori che vuole Baroni alla Lazio

Il nuovo tecnico porterebbe volentieri Noslin, Cabal e Doig a Formello, per questo vanno considerati obiettivi concreti così come Bazdar, a differenza di Stengs e Spertsyan, troppo costosi per la politica del mercato estivo della Lazio basata su due principi: contenere i costi in base alle uscite e abbassare l’età media (28,3 anni) della sesta rosa più “vecchia” dei top 5 campionati europei, la seconda in A dietro l’Inter.

Lazio, non ci sono incedibili

Ecco perché non ci saranno incedibili: all’Inter piace Mandas, il Flamengo sonda Marcos Antonio, Guendouzi flirta con la Premier e Hysaj e Pedro sono in uscita. D’altronde Lotito lo ripete sempre: «Tutti utili, nessuno indispensabile».

Il Messaggero