ATP500 Halle | Due Tie-Break regalano a Sinner la prima vittoria in carriera sull'erba

La prima finale di questo pomeriggio all'insegna del tennis azzurro si giocava sul campo tedesco di Halle dove Sinner sfidava il suo amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz nella finale del torneo.

Sinner batte Hurkacz 7-6, 7-6

Sinner vince il suo primo torneo in carriera sull'erba battendo il polacco Hurkacz, testa di serie del torneo numero 5, dopo due set durissimi terminati entrambi al Tie-Break. Il campione altoatesino nel primo torneo giocato da Numero 1 del seeding dimostra ancora una volta di essere uno dei giocatori, se non il, più forti in circolazione venendo a capo della partita con colpi eccellenti e una forza mentale ferrea.

Con questa vittoria Sinner consolida il primato della classifica ed aggiunge un altro prestigioso torneo in bacheca. Anche in vista di Wimbledon questa è una bella risposta e lancia un chiaro monito a tutti i pretendenti.

Fraioli

Le date di Wimbledon

Lo Slam più iconico e affascinante si disputerà dal 1° al 14 luglio e vedrà affrontarsi tutti i migliori tennisti, c'è forte dubbio su Djokovic che con altissime probabilità non disputerà il torneo per recuperare al meglio dall'infortunio in vista delle Olimpiadi di agosto.