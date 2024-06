Alessandro Moggi, ag. Immobile: "Alla Lazio almeno fino a fine contratto, le offerte arrivate…"

Al di là della “bontà” dei nomi che circolano, come primo obiettivo la Lazio si è data quello di sistemare la fase offensiva infatti finora la maggior parte dei profili sondati riguardano dalla trequarti campo in su. Un nodo cruciale è anche legato al futuro di Immobile e Castellanos che quest'anno non hanno di certo brillato contribuendo negativamente alla prolificità offensiva, anche se certamente la squadra in blocco non ha aiutato nella creazione di occasioni.

La situazione Immobile

Dopo le tantissime voci, alimentate anche forse con qualche dichiarazione di troppo dallo stesso Immobile a inizio stagione, la situazione per quanto riguarda la Scarpa d'Oro sembra essere rientrata con il futuro del Capitano Biancoceleste legato ancora a lungo alla Prima Squadra della Capitale. Per chiarire ulteriormente la situazione intorno a Immobile ci ha pensato il suo procuratore, Alessandro Moggi che ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione dei suoi assistiti a margine di un evento al Forte Village.

Le parole a Sky Sport di Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile: