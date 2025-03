La società ricorda il derby di Coppa Italia di 8 anni fa

Spesso nei derby le date restano impresse nella storia, nel bene o nel male. Una delle data rimaste scritte nella storia recente della stracittadina è quella del primo marzo del 2017. Parliamo di un derby che portò all'eliminazione dei giallorossi dalla Coppa Italia. All'andata un 2-0 siglato dalle reti di Sergej Milinkovic Savic e il bomber Ciro Immobile mentre al ritorno una sconfitta indolore. Il 4 aprile 2017 finisce per 3-2 per i giallorossi con i biancocelesti che negli ultimi minuti mollarono in termini di impegno e concentrazione. Le reti furono sempre di Sergej Milinkovic Savic ed Immobile per la Lazio e El Shaarawy e una doppietta di Salah per la Roma.

Il post social della società

L'andata: Lazio-Roma 2-0

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic (dal 46' st Murgia), Lukaku (dal 35' st Crecco); Felipe Anderson (dal 22' st Keita), Immobile. (Adamonis, Vargic, Hoedt, Spizzichino, Luis Alberto, Mohamed, Djordjevic, Lombardi). All. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres (dal 41' st Totti), Paredes (dal 18' st Perotti), Strootman, Emerson Palmieri; Salah (dal 24' st El Shaarawy), Nainggolan; Dzeko. (Szczesny, Lobont, Vermaelen, Juan Jesus, Mario Rui, Gerson, De Rossi, Grenier). All. Spalletti.

MARCATORI: Milinkovic al 29' pt Immobile al 33' st.

Il ritorno: Roma-Lazio 3-2

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Manolas, Juan Jesus (1' st' Peres), Emerson; Paredes (36' st Totti), Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy (26' st Perotti); Dzeko. A disp. Szczesny, Lobont, Fazio, Vermaelen, Mario Rui, Grenier, De Rossi, Gerson.All. Luciano Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij (1' st Hoedt), Wallace; Basta (26' st Murgia), Milinkovic, Biglia, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson (12' st Keita), Immobile. A disp. Vargic, Adamonis, Patric, Radu, Crecco, Luis Alberto, Lombardi, Djordjevic, Tounkara. All. Simone Inzaghi.



MARCATORI: 37' pt Milinkovic (L), 43' pt El Shaarawy (R), 11' st Immobile (L), 21' st Salah (R), 45' st Salah (R)