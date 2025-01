Ranieri: "Derby? Contento di aver vinto. La Lazio..."

Il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri, in conferenza stampa in vista della sfida in trasferta contro il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle 18:00, è tornato a parlare del derby dello scorso 5 gennaio contro la Lazio.

La gara contro la Lazio

Terminata 2-0, grazie alle reti di Pellegrini all'11' e Saelemaekers al 18' per la Roma, Ranieri vince così il quinto derby contro i biancocelesti sulla panchina romanista, vittoria che porta i giallorossi così al decimo posto in classifica a 23 punti. La Lazio perde così il derby d'andata, una gara in cui la Roma ha avuto maggiore grinta e possibilità sin dai primi minuti di gioco, ma, nonostante nella ripresa i biancocelesti abbiano cercato di rispondere al raddoppio giallorosso con diverse occasioni sotto la Nord, la Lazio torna a casa con una sconfitta amara data da una prestazione sottotono soprattutto nel primo tempo.