Lazio-Como, i convocati di Baroni: emergenza in attacco

Archiviato il derby d'andata contro la Roma di Claudio Ranieri, gara terminata 2-0 a favore dei giallorossi, la Lazio è pronta a scendere in campo contro il Como per la prima gara del girone di ritorno di Serie A.

Come anticipato da qualche giorno, la Lazio arriva alla gara contro i lariani con molte assenze, dovute a infortuni come nel caso di Vecino, Pedro e Patric, oppure per squalifiche come per Castellanos, Gila e il Capitano, Mattia Zaccagni, tutti e tre out per diffida dopo la gara contro i giallorossi. Nel frattempo, la società ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Como di Fabregas delle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

La lista dei convocati della Lazio: emergenza in attacco

Il tecnico biancoceleste sarà costretto a operare delle scelte di formazione forzate per questa sera, probabilmente inedita. Avendo a disposizione solo quattro attaccanti si pensa infatti che Isaksen possa coprire la fascia destra, Tchaouna la fascia centrale e Dele-Bashiru la sinistra, come aveva già fatto durante l'esperienza turca, a guidare la fase offensiva ci sarà invece Dia. Noslin non sarà probabilmente utilizzato dal primo minuto di gioco, ma subentrerà piuttosto nel corso della gara, non essendo ancora al 100% della forma.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Tchaouna.

Fraioli