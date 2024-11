Lazio-Ludogorets, le formazioni ufficiali: le scelte di Baroni

È tutto pronto per Lazio-Ludogorets, sfida valida per la 5ª giornata di UEFA Europa League. Fischio d'inizio fissato per le 18:45, con direzione affidata all'arbitro croato Duje Strukan. I biancocelesti guidano la classifica con 12 punti, frutto di quattro vittorie in altrettante partite, e puntano a consolidare il primato continuando a sognare in grande. Una vittoria oggi rappresenterebbe uno storico record per il club: cinque successi di fila in Europa, traguardo mai raggiunto prima. Di fronte, i bulgari del Ludogorets, dominatori nel loro campionato ma in difficoltà sul palcoscenico europeo con appena un punto conquistato e un solo gol segnato in tutta la competizione. Attualmente 34° su 36 squadre, i ragazzi di Igor Jovicevic vedono già compromesse le loro speranze di qualificazione. Per la Lazio, in gran forma e con una difesa solida, questa è l’occasione perfetta per confermarsi tra le grandi protagoniste dell’Europa League, anche in vista del prossimo match contro l'Ajax.

Lazio-Ludogorets: le formazioni ufficiali

Lazio (4-2-3-1)

Mandas; Pellegrini, Gigot, Patric, Marusic; Guendouzi, Vecino; Pedro, Noslin, Tchaouna; Dia

Ludogorets (4-3-1-2)

Bonmann; Witry, Kurtulus, Almeida, Son; Duarte, Naressi, Grober; Chochev; Marcus, Rwan Seco