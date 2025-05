La Lazio torna a interessarsi a Jutglà: vale 10 milioni di euro

In vista del calciomercato, la società biancoceleste comincia già a lavorare e, come riportato da TMW, sembrerebbe porre ancora l'attenzione su Ferran Jutglà, il quale nel 2023 era già stato tenuto d'occhio dal presidente Lotito come possibile opzione in alternanza con Ciro Immobile.

Photo by Alex Bierens de Haan/Getty Images via Onefootball

Il profilo del giocatore

Classe 1999, Ferran Jutglà è un calciatore spagnolo e attuale attaccante del Club Brugge. E' un esterno offensivo, predilige il piede destro ed è molto veloce. Dopo l'inizio di carriera al Sant Andeu, Jutglà fu tesserato dal Barcellona B nel 2021, firmando un contratto di un anno. Nonostante tutto, riuscì a debuttare in prima squadra il 12 dicembre dello stesso anno. In seguito, nel 2022, Jutglà decise di firmare un contratto proprio con il Club Brugge, che scadrà alla fine di giugno 2026.

Chi deciderà

Come spiega TMW, a decidere sul dà farsi sarà la società insieme al prossimo allenatore della Lazio, che potrebbe essere Maurizio Sarri, soprattutto a seguito dell'incontro di ieri, avvenuto in un ristorante di Parioli, a Roma, tra Fabiani e l'entourage di Sarri.