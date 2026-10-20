Signori all'Under 20, Ranieri: «un valore importante per la crescita dei nostri giovani»
L'ex attaccante torna in Nazionale come capo delegazione dell'Under 20 guidata da Carmine Nunziata. La nomina è stata decisa da Giovanni Malagò in accordo con Claudio Ranieri.
Signori torna in Nazionale: il nuovo incarico nell'Under 20
Secondo quanto riportato da SportMediaset, La nomina è stata decisa dal commissario Figc Giovanni Malagò in accordo con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia.
Il passato in azzurro di Signori
Da calciatore, Signori ha collezionato 28 presenze e 7 gol con la Nazionale. Nel suo percorso in azzurro figura anche la medaglia d'argento al Mondiale del 1994. Ora torna nell'ambiente della Nazionale per affiancare, come capo delegazione, il percorso dell'Under 20.
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