Juventus-Lazio, Zaccagni costretto subito al cambio: paura in vista del derby

Subito una disavventura in casa lazio nella sfida di Coppa Italia in corso contro la Juventus. Durante i primi minuti di gioco della semifinale d'andata, Mattia Zaccagni è stato costretto subito al cambio. La causa è un infortunio alla caviglia provocato dal fallo del difensore bianconero Gatti. Ora per l'esterno biancoceleste si teme l'indisponibilità per il tanto atteso derby di sabato contro la Roma.