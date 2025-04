Atalanta-Lazio, Baroni nel post: “Contento per la vittoria. Sulle condizioni di Tavares..."

È appena terminato l’incontro fra Atalanta e Lazio, partita valida per la 31ª giornata di Serie A. Siamo ormai alle fasi finali di questo campionato e le squadre che si sono sfidati oggi al Gewiss Stadium sono due fra le italiane più ambiziose di quest’anno, entrambe determinate nel conseguire l’obiettivo della qualificazione in Champions League. In particolare, la Lazio di Baroni, dopo l’inaspettato pareggio casalingo contro il Torino e un periodo di incertezze sul campo, è arrivata a Bergamo vogliosa di fare una grande prestazione e di tenere la testa ai padroni di casa, altrettanto determinati nel vincere e riconfermarsi in classifica. Dopo una grande prestazione da parte dei biancocelesti, la Dea non è riuscita ad opporsi alla rete di Isaksen e a ribaltare il risultato dello 0-1. Al termine della partita, ai microfoni di DAZN, Sky e LSC, è intervenuto il tecnico di biancoceleste, Marco Baroni, per discutere del match, ma non soltanto.

Nella prossima pagina le parole di Baroni