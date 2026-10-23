Kompany sviene dopo l’allenamento: soccorsi al Bayern Monaco

Vincent Kompany è svenuto al centro sportivo del Bayern Monaco, in Säbener Straße, subito dopo aver diretto l’allenamento pomeridiano della squadra. Il tecnico belga è stato soccorso e portato in ospedale a Monaco per accertamenti clinici. La notizia è riportata da SportMediaset.

Il malore dopo l’allenamento

Kompany aveva appena concluso la seduta pomeridiana con i giocatori quando ha perso conoscenza al centro sportivo. La fonte non fornisce ulteriori dettagli sulle sue condizioni dopo lo svenimento.

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I soccorsi e il trasporto in ospedale

Per assistere l’allenatore sono intervenuti d’urgenza un’ambulanza e un elicottero di soccorso, atterrato sul campo da gioco. Kompany è stato poi trasferito in un ospedale di Monaco per gli accertamenti del caso.

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