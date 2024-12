Ajax-Lazio, Farioli nel pre: "La mia squadra simile a quella di Baroni"

Ajax-Lazio, il tecnico degli olandesi nel pre

Il suo Ajax sta stupendo. Francesco Farioli sta già dimostrando grande competenza nonostante l'età (classe ‘89) e il gioco dei lancieri sta facendo innamorare gli olandesi: la sua squadra esprime un gioco moderno, e il tecnico italiano si sta migliorando gara dopo gara. In conferenza stampa sono volate parole al miele per Marco Baroni: entrambi toscani, tra i due c’è grande stima. Le squadre, Lazio ed Ajax, a detta dei loro allenatori, si assomigliano molto e sono pronte a darsi battaglia in un match che si prospetta un'altalena di emozioni.

Intervenuto a pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico dell'Ajax Francesco Farioli ha presentato il match ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole:

Ajax - Depositphotos

Che emozione è? È una partita che rappresenta tanto per me, ma adesso ciò che conta è cosa rappresenta per l’Ajax e per tutte le persone che ci seguono. Godts? È cresciuto tantissimo, partito lo scorso anno giocando con la seconda squadra, quest’anno sembrava essere tra quelli in rotazione e invece si è guadagnato spazio. In sua assenza tanti ragazzi si sono fatti trovare pronti e questa è la cosa più bella di questo percorso.

Sappiamo che per come la Lazio attacca in area di rigore, ha tanti giocatori con cattiveria. Servirà attenzione individuale dentro l’area e capacità di essere sovrannumero. Quello che sta facendo la Lazio è evidente, dovremo esser pronti a rispondere colpo su colpo alle insidie della partita.