Ajax-Lazio, Pedro nel pre: "Ci aspetta una sfida equilibrata e spettacolare, concentrati per la vittoria"

A poco meno di un'ora dall'inizio di Ajax - Lazio, Pedro ha parlato ai microfoni di SkySport per introdurre il match.

Per noi è fondamentale affrontare una partita alla volta. Abbiamo davanti diversi incontri importanti e impegnativi, ma saranno utili per migliorare la nostra mentalità. Oggi dovremo offrire un'altra grande prestazione, come quella mostrata contro il Napoli. Ci aspetta una sfida equilibrata e spettacolare, l'Ajax è un avversario difficile da superare. Sarà essenziale restare concentrati per portare a casa la vittoria.

Servirà una Lazio concentrata e compatta. Dobbiamo fare una bella prestazione, questo è uno stadio in cui è difficile vincere. Ci servono punti per la classifica. Serve personalità e dobbiamo creare occasioni, loro concedono poco e sono aggressivi, sarà una partita difficile. Peccato per i tifosi ma noi giochiamo per loro, ci aspettiamo di fare una bella partita per i tifosi che non sono potuti venire.