Il mistero del telefono di Leclerc in pista: la verità dopo l’incidente al GP Olanda

Come ha fatto Leclerc ad avere un telefono in mano subito dopo l’incidente con Antonelli al GP Olanda

Charles Leclerc, costretto al ritiro durante il GP Olanda, non è rientrato subito ai box ma è rimasto sul tracciato. Il ferrarista è stato ripreso mentre teneva un telefono, e dopo la corsa ha rivelato di chi fosse realmente quello smartphone.

Il Gran Premio di Zandvoort si è trasformato in un disastro anche per Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo un contatto con Kimi Antonelli. Il monegasco, estromesso dalla corsa, non si è diretto immediatamente verso i box, preferendo restare a bordo pista. Le immagini del pilota abbattuto hanno fatto il giro del web. Una in particolare ha catturato l’attenzione: quella in cui Leclerc stringeva un telefono. Da lì la domanda: come ha fatto il ventisettenne della Ferrari ad avere uno smartphone durante la gara?

L’incidente con Antonelli che ha estromesso Leclerc

Dopo una qualifica discreta, Leclerc era riuscito a trovare una buona posizione, superando due volte Russell. Il quinto posto sembrava alla portata, e con il ritiro di Norris e la Safety Car avrebbe potuto arrivare anche di più. Ma la sua corsa si è chiusa anticipatamente dopo il contatto con Antonelli. Un epilogo amaro: eliminato senza colpe. Seduto su un rialzo, Leclerc è stato più volte fotografato e ripreso dalle telecamere, apparendo persino con un telefono in mano.

La curiosità per quell’immagine è stata immediata: come aveva fatto Leclerc ad avere il suo smartphone se era fermo in pista e isolato?

Il telefono prestato dal suo fotografo personale

È noto che i piloti non tengono il telefono in auto o nella tuta. Nessuno della Ferrari era vicino a lui, impegnata a riorganizzare il box, quindi la domanda era inevitabile. Alla fine Leclerc ha spiegato il mistero: quel cellulare non era suo, ma apparteneva ad Antoine Truchet, il suo fotografo personale e anche socio in affari. Truchet, presente a bordo pista, gli ha prestato il telefono, immortalando così un momento diventato virale.

Con chi stesse messaggiando resta un segreto. La privacy, ovviamente, non si discute. Leclerc è stato visto digitare e ascoltare un vocale, qualcuno ha perfino ipotizzato che fosse una radiolina, ma si trattava di uno smartphone. È facile immaginare che fosse in contatto con la Ferrari, pronta ad accoglierlo ai box, o forse con la sua compagna, sempre presente ai Gran Premi.