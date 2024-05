CONFERENZA NICOLA: "Soddisfatto della prova, volevamo fare la partita nonostante l'avversario di qualità"

L'Empoli esce sconfitta dall'Olimpico. La Lazio si impone 2-0 nella gara valida per la 36esima giornata di Serie A. In conferenza stampa, il tecnico dei toscani Davide Nicola, ha analizzato la sconfitta: "Sono soddisfatto della prestazione, ora pensiamo alla prossima partita consapevoli che oggi siamo venuti qui per provare a vincere; avevamo davanti una squadra estremamente qualitativa, che ha cambiato assento in campo, ma volevamo fare la partita. Ci occorre maggiore cinismo, soprattutto sotto porta.

La storia di Maestrelli parla da sola, in molti del passato c'è una parte di moderno che vogliamo vedere oggi. La festa per voi è stata molto bella, io chiaramente l'ho apprezzata meno perché sono venuto a difendere i colori dell'Empoli.

Luperto è molto dedito al lavoro. Oggi abbiamo preferito non schierarlo perché, oltre alla diffida, aveva preso un colpo al polpaccio".