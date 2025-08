Lazio, Matteo Cancellieri sotto i riflettori: due squadre vogliono l'esterno destro

Il ritorno del Comandante Maurizio Sarri alla guida della rosa biancoceleste rimescola le carte, le aquile devono lottare per conquistare il posto da titolare e per riportare in alto la Lazio. Una delle gestioni principali, oltre al duello in porta tra Provedel e Mandas e a centrocampo tra Cataldi e Rovella, riguarda il reparto offensivo e precisamente gli esterni Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin, anche se al momento sembra essere l'italiano ad essere il preferito.

Matteo Cancellieri: il numero 22 sotto i riflettori

Il ruolo di esterno destro sembra valorizzare maggiormente il calciatore rispetto a quello di attaccante che svolgeva nel 2022, infatti, nell'amichevole contro la Primavera e in Galatasaray-Lazio non è passato di certo inosservato ed ha fatto prendere molti appunti al tecnico che, al momento, sembra preferirlo rispetto al numero 14. Tuttavia, la Lazio ha bisogno di introiti per abbassare il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi, indicato all'80% dalla Lega, per poter svolgere il mercato a gennaio e l'eventuale cessione del numero 22 potrebbe contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, infatti, l'ex Parma ha più mercato rispetto a Tijjani Noslin.

Matteo Cancellieri: l'esterno nel mirino di due squadre

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Matteo Cancellieri, valutato dalla Lazio circa 8 milioni, è entrato nel mirino di due club di Serie A, precisamente il Cagliari e il Pisa che hanno già iniziato a muoversi per tentare di far indossare all'esterno la loro maglia. Situazione diversa per l'ex Hellas Verona che era stato acquistato a circa di 15 milioni, cifra necessaria per la sua cessione ma difficilmente raggiungibile.