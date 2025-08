Tragedia al concerto degli Oasis: un fan cade dalla tribuna e muore

Una sconvolgente e dolorosa tragedia quella avvenuta ieri sera al concerto degli Oasis allo stadio Wembley di Londra, verso le ore 22:20 un fan di circa 40 anni è caduto dalla tribuna superiore, i cui spalti più alti si trovano a circa 50m da terra, davanti a 100mila persone ed è morto e sul colpo, come riportato da il Daily Mail. L'intervento dei paramedici purtroppo non ha avuto nessun riscontro positivo, inoltre, la polizia di Londra ha invitato chiunque a vestire un incidente o lo abbia ripreso a contattare le forze dell'ordine per aiutarli a comprendere meglio la dinamica dei fatti.

Le condoglianze degli Oasis

Siamo rattristati nell'apprendere della tragica morte di un fan al concerto di ieri sera, desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della persona coinvolta.

Le dichiarazioni della polizia

Un uomo solo la quarantina è stato trovato con ferite compatibili con una caduta, è stato purtroppo dichiarato morto sul posto.

Le dichiarazioni di una fan che ha visto i paramedici cercare di rianimare l'uomo