Inter-Lazio, Tudor nel post: "C'è rammarico, sono felice per i ragazzi. Su Kamada..."

Le parole di mister Tudor ai microfoni di LSR nel post partita di Inter-Lazio. Questo il suo intervento ai canali ufficiali del club:

Sono tanto orgoglioso e felice per i ragazzi. Hanno disputato una grande partita, una battaglia dal primo all’ultimo minuto, c’è rammarico. Non è facile giocare in questo stadio, le qualità individuali sono pazzesche, a parte questa bella atmosfera, prendiamo questo punto e ci prepariamo al meglio per l’ultima gara

Qua c’era una partita da preparare nel modo giusto, abbiamo voluto tenere compattezza e aggressività per provare a fare qualcosa. Sono felice di questa prestazione e sono ottimista per il futuro. Kamada ha fatto un gran bel gol: ha dato tanto in queste gare e l’ho visto stanco. Non è mancato niente, è normale che spingono di più minuto dopo minuto, dipende tanto da loro e meno da noi. Loro hanno accelerato, noi volevamo farlo, c'è stata anche la bella occasione di Castellanos per raddoppiare, è mancata un po’ di lucidità, peccato si poteva chiudere la gara. Magari continua questo percorso, siamo positivi. Quando c’è la differenza come l’Inter che gioca uno dei miglior calcio di Europa se non i primi 3, giocare e fare queste robe qua bisogna essere felici