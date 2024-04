Pronti via e subito Roma per Tudor: i primi derby degli ultimi allenatori della Lazio

Il gol al 94esimo di Marusic per la vittoria contro la Juventus. Poi una gara più complessa all'Allianz Stadium in Coppa Italia. L'inizio di Tudor non è stato dei più semplici, ma se il bilancio dice una vittoria e una sconfitta, ai più il suo approccio al mondo biancoceleste è piaciuto. Un'unione con i giocatori che non si vedeva dai tempi di Inzaghi e una vittoria all'ultimo secondo che mancava da un po'. La grinta è un elemento focale che mancava ai biancocelesti e il nuovo allenatore può donare un carattere che potrebbe giovare ai suoi giocatori. Ma ora la più complessa delle sfide: il derby di Roma.

I primi derby degli ultimi allenatori

Il primo derby non si scorda mai. O forse si. La vittoria di un derby regala un'adrenalina che rimane a lungo, a detta di molti allenatori che hanno vissuto questa stracittadina. Ma una sconfitta può delineare anche un effetto contrario. Ripercorriamo gli esordi nei derby degli allenatori nell'era Lotito.

Maurizio Sarri | Lazio-Roma 3-2

Neanche un mese fa il comandante sedeva sulla panchina della Lazio, ma Tudor e lo stop per le Nazionali sembrano aver dilatato il tempo. Con un derby perso, un pareggio e ben 4 vittorie il mister ci aveva preso gusto nei derby di Roma. Il primo ad aver giocato, e vinto, era però quel 3-2 del settembre 2021, derby esordio anche per Mourinho. Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson chiusero la pratica in meno di un'ora.

Simone Inzaghi | Lazio-Roma 0-2

Con Inzaghi in panchina si ricordano diversi bei derby vinti dai biancocelesti, tra cui due 3-0 e la semifinale superata nel suo primo anno. Stessa stagione che, per i derby, non era però iniziata bene: i giallorossi vinsero al suo esordio in una stracittadina per 0-2 con un gol di Strootman a seguito di un errore di Wallace.

Stefano Pioli | Roma-Lazio 2-2

Il primo derby di Pioli sembrava poter essere un trionfo dopo i primi 45 minuti con le reti di Mauri e di un ispiratissimo Felipe Anderson. Una doppietta di Totti riporto in pari la gara.

Vladimir Petkovic | Lazio-Roma 3-2

Stesso risultato di Sarri, Vlado Petkovic, indubbiamente ricordato per essere l'allenatore del 26 maggio, vinse il derby d'esordio con le reti di Candreva, Klose e Stefano Mauri.

Edy Reja | Lazio-Roma 1-2

Vantaggio di Rocchi e rigore sbagliato di Floccari: un fatto che avrebbe potuto cambiare le sorti di una gara che i giallorossi ribaltarono con Vucinic.

Davide Ballardini | Roma-Lazio 1-0

Vittoria della Roma nel secondo tempo con un gol di Marco Cassetti. Questo basta per rendere ancora più nera l'esperienza di Ballardini sulla panchina biancoceleste.

Delio Rossi | Roma-Lazio 1-1

Prima Totti, poi Rocchi: pareggio per l'esordio di Delio Rossi, allenatore di cui si ricordano derby importanti vinti, come quello del 4-2 di Pasqua o quello di Behrami l'anno precedente.

Papadopulo | Lazio-Roma 3-1

Liverani per Di Canio: uno dei gol più belli segnati dall'attaccante della Lazio, il secondo sotto la curva sud, in uno dei derby che il tifoso laziale non potrà mai dimenticare. Cesar e Rocchi chiusero i giochi.