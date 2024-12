Lazio-Inter | I convocati di Baroni: la decisione su Vecino e Romagnoli

Questa sera alle 20.45 è in programma un altro big match per la Lazio di Baroni, dopo la doppia sfida contro il Napoli, e il prossimo del 28 dicembre contro l'Atalanta, alle 20:45 di quest'oggi andrà in scena la sfida casalinga all'Olimpico di Roma contro l'Inter di Simone Inzaghi, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Nel frattempo a poche ore dal fischio d'inizio la società biancoceleste ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista della gara contro i nerazzurri.

La lista dei convocati di mister Baroni per la sfida contro l'Inter, nella prossima pagina