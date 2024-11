Cagliari-Milan 3-3, un super Leao non basta per la vittoria

La partita delle 18.00 è Cagliari-Milan. La squadra di casa arriva dalla sconfitta con la Lazio condita da tante polemiche da parte dei sardi per quello che è avvenuto in tema arbitraggio. Tutto questo sembra dare ai rossoblu una spinta in più. Gli uomini di Nicola scendono in campo con una cattiveria agonistica che raramente si vede. Il Cagliari riesce a fare 3 gol al Milan, questo ultimo salvato dalla prestazione di uno stellare Leao. Il risultato finale è una vera e propria goleada: 3-3.

La partita tra Cagliari e Milan nei primi 45 minuti

Fischio iniziale, secondo minuto di gioco e dagli sviluppi di un calcio d'angolo Zortea trova l'angolino con gran tiro e porta in vantaggio il suo Cagliari. La squadra di casa mostra subito le sue intenzioni e la grinta che metterà oggi in campo. Minuto 15, si prende la scena il numero 10 rossonero. Leao con un pallonetto raffinato regala al Milan la rete del pareggio, è 1-1. La gara si gioca con grandi ritmi e tante sbavature da entrambe le parti. Minuto 40, altra giocata di livello di Leao, va via nello spazio in velocità si presenta davanti al portiere del Cagliari e lo supera realizzando poi a porta vuota il gol del vantaggio rossonero. La squadra di casa prova immediatamente ad alzare la testa e al minuto 47 arriva il 2-2 di Zappa ma interviene il Var annullando la rete. Duplice fischio e fine dei primi 45 minuti.

La cronaca del secondo tempo

Il Cagliari scende in campo con il coltello tra i denti facendo capire già dai primissimi minuti che sarà dura per i rossoneri portare a casa la vittoria. Al minuto 53 un vero e proprio regalo del Milan porta Zappa a realizzare il gol del 2-2. I minuti scorrono e l'equilibrio regna. Al 69simo arriva un improvviso tiro di Pulisic respinto dal portiere del Cagliari, Abraham, neo entrato non si fa pregare e segna il gol del 3-2. Da adesso in poi la partita va in senso unico. I sardi tralasciano la tattica e si buttano in avanti per cercare il pareggio in ogni modo. Gli sforzi del Cagliari premiano, al minuto 89 arriva un gran gol con tiro al volo da parte di Zappa, doppietta personale per il calciatore e parità. Gli spalti rossoblu esplodono e sicuramente possiamo parlare di pareggio strameritato. Risultato finale 3-3.

La classifica dei due club

Dolce in casa Cagliari e amaro per il Milan. I primi possono uscire soddisfatti per il punto acciuffato nel finale con il gran gol di Zappa, 10 punti in classifica e fuori dalla zona retrocessione. Milan che esce a testa bassa dallo stadio di Cagliari, prestazione condita da tanti dubbi e alcuni alti e molti bassi. I punti sono 18, troppi pochi sicuramente per le ambizioni dei rossoneri di Fonseca.