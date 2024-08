Lazio, Giordano: “Sono d’accordo con Baroni che sta provando l’undici base. Sul mercato…”

La seconda giornata di Serie A è alle porte e con essa la Lazio è pronta a sfidare l’Udinese: i bianconeri hanno cambiato guida tecnica rispetto allo scorso anno, l’esordio è stato positivo visto il pareggio in casa del Bologna. Ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha parlato della sfida di domani e del calciomercato. Queste le sue parole

Siamo all'inizio, ci sta non stravolgere la formazione ma creare uno zoccolo duro. Sono d'accordo con Baroni che sta provando l'undici base, gli alti dovranno guadagnarsi il posto ma ci saranno tante occasioni. È giusto non cambiare tanti elementi alla seconda partita. Contro il Milan magari si faranno più sostituzioni. Dia-Castellanos in coppia? In qualche momento ci potrà stare, magari nel momento in cui si deve recuperare il punteggio. Ci sono delle opzioni che ti portano a pensare che la rosa è abbastanza completa. Gli attaccanti li gestisci vedendo chi sta meglio fisicamente, per esempio tra Noslin, Tchaouna e Isaksen. Zaccagni invece non è così facile da sostituire, lo stesso vale per Romagnoli in difesa.