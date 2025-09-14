Il Torino batte la Roma grazie a Simeone: Baroni vince su Gasperini

Il quadro parziale della terza giornata di Serie A



La sfida tra Roma e Torino ha dato il via a questa domenica di Serie A: dopo le vittorie di Cagliari, Juventus e Napoli, arriva anche la prima gioia per il Torino di Baroni. La Roma non riesce a centrare la terza vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi, Simeone decide il match con un gran gol nel secondo tempo.

IPA

Roma-Torino

Poche emozioni nei primi quarantacinque minuti di gioco: la Roma prova a fare la partita ma il Torino è organizzato senza palla. Nella ripresa, i granata passano in vantaggio grazie ad un gran gol di Simeone. La Roma prova a rimettere le cose a posto ma in ripartenza il Torino impegna diverse volte Svilar che evita il raddoppio degli ospiti. Nel finale Pisilli ha la palla del pareggio ma il portiere granata riesce a chiudere lo specchio della porta. Prima sconfitta in campionato per la Roma di Gasperini, arrivano invece i primi tre punti per il Torino di Baroni dopo la sonora sconfitta di Milano ed il pareggio interno con la Fiorentina.