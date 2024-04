Arriva la prima sconfitta per la Lazio di Igor Tudor in Coppa Italia con la Juventus, dopo una vittoria convincente all'esordio proprio contro essa in campionato. Dopo un buon primo tempo, i biancocelesti soffrono un ritmo diverso dei bianconeri adottato nella ripresa e vanno in svantaggio inizialmente con un gol di Federico Chiesa e poi con quello di Vlahovic che chiude la gara d'andata. Sotto gli occhi di tutti la brutta prestazione di Immobile come quella di altri singoli. La qualificazione per la finale si complica, ma resta ancora la partita di ritorno in casa che potrebbe riaprire i giochi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Agostinelli commenta la prestazione della Lazio di Tudor e di alcuni singoli. Ecco il suo intervento:

Agostinelli su Immobile

"Standing ovation per la carriera di Immobile, ma quando non va bene va detto. L'allenatore deve mandare in campo chi ti può dare più possibilità di vincere e ora farà le sue valutazioni. Immobile oggi parte alla pari con Castellanos, ma diventa uno come gli altri per le prestazioni che ha dato. Non ci sono scusanti, quando chiedono perché non gioca dall'inizio dobbiamo dire che non è un pazzo l'allenatore".

Agostinelli su Juventus Lazio

La Lazio il primo tempo ha ricominciato con l'anima giusta, il problema è che anche quando ha giocato meglio ha tirato poco in porta. Se i giocatori più titolati giocano al loro livello inferiore, va tutto male. L'atteggiamento è giusto, ma quante partite hanno fatto bene i senatori quest'anno? Quando riusciranno a fare una partita importante come gli anni scorsi?

Agostinelli su alcuni singoli