Fernando Orsi: "Questo sarà un derby diverso perché..."

Questo sabato alle 18:00 andrà in scena il terzo derby della stagione per Lazio e Roma che può valere un posto in Europa per la prossima stagione. I ragazzi di Daniele De Rossi sono reduci dal pareggio con il Lecce mentre la nuova Lazio di Tudor, dopo l'ottima vittoria all'esordio in campionato con la Juventus, ha perso proprio con essa per 2-0 nell'andata di semifinale di Coppa Italia a Torino. I biancocelesti in vista del derby di sabato dovranno fare a meno degli infortunati Lazzari, Provedel, Zaccagni uscito malconcio proprio con la Juventus; da valutare invece le condizioni di Rovella e Pellegrini. I giallorossi faranno a meno dello squalificato N'Dicka, di Azmoun per un problema avuto in nazionale, da valutare invece le condizioni di Spinazzola e Kristensen. Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per esprimere un suo pensiero riguardo la stracittadina di sabato pomeriggio. Questo il suo intervento:

L'intervento di Orsi sul derby