Tegola per Conte, lungo stop per Lukaku: il comunicato del Napoli

Meno di sette giorni e ci sarà il fischio d'inizio della Serie A 2025/26. Opinioni, commenti e griglie di partenza verranno accantonate con il calcio giocato che dirà finalmente l'ultima parola nonostante il mercato aperto sino al 31 agosto. Il Napoli è il grande favorito per bissare la vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione, ma Conte ora deve fare i conti con un grave infortunio in rosa.

Lungo stop per Lukaku

Lukaku - Depositphotos

L'attaccante prediletto di Antonio Conte, Romelu Lukaku, sarà costretto a guardare i suoi compagni dalla tribuna per un lungo periodo, infatti come comunicato dal Napoli attraverso una nota ufficiale, l'attaccante belga ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Con un infortunio del genere ed una possibile operazione chirurgica lo stop può arrivare a toccare anche i tre mesi lontani dai campi.

Il club partenopeo nel corso del calciomercato si è rinforzato nel reparto offensivo con Lorenzo Lucca, che a questo punto dovrà incaricarsi del difficile ruolo di sostituire uno degli attaccanti preferiti di Conte.

Il comunicato del Napoli